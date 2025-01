Petróleo cai enquanto mercado aguarda ordens executivas de Trump sobre energia

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, tomou posse do cargo pela segunda vez e disse que declararia imediatamente uma emergência energética nacional, prometendo encher as reservas estratégicas e exportar energia norte-americana para todo o mundo.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em queda de 64 centavos de dólar, ou 0,8%, a 80,15 dólares, em fechamento antecipado devido ao feriado do Dia de Martin Luther King Jr. nos EUA.