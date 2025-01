Taxas dos DIs caem em dia de alívio no câmbio e posse de Trump

No Brasil, a queda do dólar encontrou suporte ainda nos dois leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra no futuro) do Banco Central, nos quais foram injetados no sistema 2 bilhões de dólares.

Neste cenário, as taxas dos DIs cederam, em especial nos contratos mais longos.

“Levaremos de 45 a 60 dias para entender o que Trump vai fazer de fato na Presidência. Será preciso esperar, porque isso tem a ver com o que o Fed vai fazer em matéria de juros -- o que para mim é a grande interrogação”, comentou Alexandre Espirito Santo, economista da Way Investimentos.

“Se o Fed parar de cortar juros ou reverter (o ciclo para altas), isso muda bastante o mercado brasileiro”, acrescentou, afirmando que o ambiente mais favorável nesta segunda-feira, com a queda global do dólar, justificava o recuo das taxas dos DIs no Brasil.

No trecho curtíssimo da curva, porém, as taxas pouco variaram, mantendo a precificação para o próximo encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, no fim deste mês.

Perto do fechamento a curva precificava 90% de probabilidade de elevação de 100 pontos-base da taxa básica Selic no fim deste mês, contra 10% de chance de aumento de 125 pontos-base. Na sexta-feira os percentuais eram de 88% e 12%, respectivamente. Atualmente a Selic está em 12,25% ao ano.