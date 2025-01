Trump vai declarar "emergência energética" para elevar produção de petróleo e gás

O funcionário disse que Trump tomaria "ações decisivas para liberar o potencial de recursos naturais do Alasca", citando uma abundância de recursos como petróleo e gás, frutos do mar, madeira e minerais essenciais. Nenhum detalhe adicional foi fornecido, mas o funcionário disse que regulamentações anteriores dos departamentos do Interior e da Agricultura limitaram a produção do Alasca.

Muitas das ações já eram esperadas e cumprem as promessas de campanha feitas por Trump.

(Reportagem de Andrea Shalal, David Lawder, Jarrett Renshaw e Dan Burns)