Ações da Raízen ampliam queda e atingem mínimas históricas

"Ao mesmo tempo, as condições de mercado se deterioraram com taxas de juros mais altas, preços do açúcar mais baixos em termos de dólar e expectativas de inflação mais alta à frente", acrescentaram.

As ações da Raízen caíam mais de 4,5%, para 1,84 real, entre as maiores quedas do índice de referência Bovespa, que está praticamente estável.

As ações já haviam caído mais de 5% na sessão anterior.

A Raízen é a maior processadora de cana-de-açúcar do mundo.

O conglomerado brasileiro Cosan e a Shell detêm o controle acionário da empresa.

