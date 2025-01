SEC cria nova força-tarefa para trabalhar na regulamentação de criptoativos

(Reuters) - A nova liderança da SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos, disse nesta terça-feira que criou uma força-tarefa para desenvolver uma estrutura regulatória para criptoativos, o primeiro grande movimento do novo governo do presidente norte-americano, Donald Trump, no setor.

Trump, que fez campanha prometendo ser um "cripto-presidente", prometeu reverter a repressão que o setor vinha enfrentando pela SEC sob o governo do ex-presidente Joe Biden, que processou várias empresas de criptoativos, incluindo a Coinbase e a Kraken, alegando que elas haviam desrespeitado suas regras.

As empresas negaram essas alegações, argumentando que as regras da SEC são inadequadas para criptomoedas e que não está claro quando um token de criptoativo pode se qualificar como um título e, portanto, estar sujeito à supervisão da SEC. O setor vem pedindo há anos que a SEC crie regras claras para as criptomoedas.