Ibovespa sustenta 123 mil pontos com NY, mas dúvidas sobre Trump e Ambev minam fôlego

- AZUL PN subia 3,72%, após divulgar que quase a totalidade do valor principal de títulos de dívida emitidos pela empresa foram trocados por novas obrigações em meio ao processo de reestruturação financeira da empresa. Investidores também continuam atentos à potencial fusão com a rival Gol.

- BRF ON valorizava-se 1,61%, recuperando-se após queda de 6,6% na véspera. No setor, que figurou entre os destaques negativos da véspera, MARFRIG ON ganhava 0,8% e JBS ON subia 0,74%. MINERVA ON, que recuou menos na véspera, era exceção, com declínio de 3,02%.

- AMBEV ON recuava 1,6% em meio a relatórios de analistas nos últimos dias chamando a atenção para um cenário mais desafiador para a fabricante de bebidas. As equipes do Citi e do Santander cortaram a recomendação dos papéis para "neutra", bem como o preço-alvo das ações.

- VALE ON caía 0,74%, com os contratos futuros do minério de ferro interrompendo uma sequência de altas e caindo nesta quarta-feira. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com recuo de 0,44%.

- ITAÚ UNIBANCO PN registrava variação positiva de 0,12%, em sessão sem tendência única para as ações dos bancos no Ibovespa, com BRADESCO PN caindo 1,03% e SANTANDER BRASIL UNIT perdendo 0,32%, mas BANCO DO BRASIL ON avançando 0,51%.

- PETROBRAS PN tinha elevação de 0,75%, em dia de variações modestas do petróleo no exterior, onde o barril de Brent cedia 0,11%. A companhia disse na véspera que a produção de diesel da Refinaria Gabriel Passos (Regap) somou um recorde de 4,036 milhões de metros cúbicos em 2024.