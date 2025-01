Petrobras pode iniciar produção de nova plataforma em Búzios até a próxima semana, diz diretora

Sobre exploração de novas fronteiras de óleo e gás, a diretora de Exploração e Produção da Petrobras afirmou ter expectativas de que a companhia tenha um aval do órgão ambiental federal Ibama para avançar com a exploração na Bacia da Foz do Rio Amazonas, em águas ultraprofundas do Amapá, ainda no primeiro trimestre deste ano.

A região do litoral norte do Brasil tem grande potencial para descobertas de petróleo, mas também enormes desafios socioambientais. A indústria de petróleo tem enfrentado ao longo de anos forte resistência para perfurar a Foz do Amazonas em busca de novas reservas.

A Petrobras atualmente aguarda um retorno do Ibama sobre um pedido de reconsideração feito pela companhia em 2023, após o órgão ter negado uma licença de perfuração na área. O Ibama não tem um prazo definido para responder.

Anjos disse que a empresa espera concluir em fevereiro um centro de resgate, chamado de unidade de despetrolizaçao, na cidade de Oiapoque, no Amapá, atendendo a uma "última grande exigência" do Ibama para a concessão da licença.

"Estou esperando essa licença há dez anos, mas jamais vamos desistir. Temos uma ampla certeza que fazendo com segurança e preservação do ambiente, temos certeza que vamos operar sem riscos", afirmou dos Anjos. "Onde tem Petrobras, tem proteção do meio ambiente", adicionou.

No evento, a diretora frisou que a empresa tem como objetivo ampliar sua produção e suas reservas de petróleo e que a Margem Equatorial, região que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, tem papel fundamental no crescimento da oferta futura, sob pena de o país voltar a ser importador de petróleo em uma década.