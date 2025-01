Trump diz a Davos que exigirá taxas de juros e preços do petróleo mais baixos

Mais de mil executivos, autoridades e outras pessoas de todo o mundo lotaram o salão principal da convenção para o discurso de Trump, incluindo o presidente polonês, Andrzej Duda.

Os líderes empresariais estão ansiosos para saber mais sobre os planos concretos de Trump em relação às tarifas, depois que ele ameaçou com amplas taxas de importação e sugeriu que elas poderiam começar em 1º de fevereiro.

Trump agiu rapidamente para reprimir a imigração, expandir a produção doméstica de energia e ameaçou impor tarifas pesadas à União Europeia, China, México e Canadá.

Trump também retirou os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde e do acordo do clima de Paris. Ele disse que renomeará o Golfo do México como Golfo da América, embora outros países possam não adotar o novo nome. Ele também ameaçou retomar o Canal do Panamá do Panamá.

Ele perdoou mais de 1.500 partidários que atacaram o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, em um esforço fracassado para reverter sua derrota nas eleições de 2020, causando indignação entre parlamentares e policiais cujas vidas foram colocadas em risco.

Trump está se movendo para desmantelar os programas de diversidade dentro do governo dos EUA e está pressionando o setor privado a fazer o mesmo. Isso fez com que algumas pessoas em Davos procurassem novas palavras para descrever práticas no local de trabalho que, segundo elas, são essenciais para seus negócios.