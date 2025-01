Trump reverbera queixas de que BofA e JPMorgan negam serviços a conservadores

“Damos as boas-vindas aos conservadores”, afirmou, por email, um porta-voz do Bank of America. “Somos obrigados a seguir muitas regras governamentais e, às vezes, elas resultam em decisões que encerram relacionamentos com clientes. Nunca fechamos contas por motivos políticos, e não temos um teste de visão política.”

O JPMorgan, maior credor dos EUA, também disse nunca ter fechado uma única conta por motivação política.

“Seguimos a lei e a orientação de nossos reguladores, e dizemos há tempos que há problemas com a atual estrutura, algo que Washington precisa analisar. Saudamos a oportunidade de trabalhar com o novo governo e o Congresso em formas de remover a ambiguidade regulatória, mantendo a habilidade de nosso país de combater os crimes financeiros”, afirmou um porta-voz da empresa, por email.

Em 2022, o JPMorgan foi criticado por fechar a conta do Comitê Nacional para a Liberdade Religiosa, uma instituição sem fins lucrativos fundada pelo ex-embaixador norte-americano para a Liberdade Religiosa Internacional, Sam Brownback. Entre outras coisas, o banco disse que o comitê queria "informações confidenciais dos doadores" da organização, de acordo com uma carta de 2024 do procurador-geral do Kansas.

No ano passado, o JPMorgan ganhou pontos com grupos conservadores ao promover mudanças como a derrubada da exigência que usuários de seu serviço WePay não aceitassem pagamentos vinculados a riscos de racismo e assédio sexual.

A empresa também começou a usar linguajar que atende clientes "independentemente dos pontos de vista políticos, sociais ou religiosos".