Atividade empresarial dos EUA atinge menor nível em nove meses em janeiro, mostra PMI

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A atividade empresarial dos Estados Unidos desacelerou para uma mínima de nove meses em janeiro em meio ao aumento das pressões dos preços, mas as empresas relataram ter elevado as contratações, apoiando a abordagem cautelosa do Federal Reserve para cortar a taxa de juros este ano.

A S&P Global informou nesta sexta-feira que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto dos EUA, que acompanha os setores industrial e de serviços, caiu para 52,4 neste mês. Esse foi o nível mais baixo desde abril e recuou ante os 55,4 registrados em dezembro. Uma leitura acima de 50 indica expansão no setor privado.