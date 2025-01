BC do Japão aumenta taxa de juros para nível mais alto em 17 anos

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse que o banco central continuará elevando a taxa de juros à medida que as altas de salários e preços se ampliam, acrescentando que há espaço para aumentar ainda mais os custos dos empréstimos antes que eles atinjam níveis considerados neutros para a economia.

Mas ele deu poucas pistas sobre o momento e o ritmo dos futuros aumentos, dizendo que a decisão se baseará em quanto tempo levará para o Japão ver a inflação atingir de forma sustentável a meta do banco central.

"Não temos nenhuma ideia predefinida. Tomaremos uma decisão em cada reunião, analisando a evolução econômica e dos preços, bem como os riscos", disse ele em uma coletiva de imprensa após a decisão de política econômica.

O Banco do Japão aumentou sua taxa de juros de curto prazo de 0,25% para 0,5% - um nível que o Japão não via há 17 anos. A decisão foi tomada em uma votação de 8 a 1, com o diretor Toyoaki Nakamura discordando.

A medida amplamente esperada marca mais um passo que o Japão está dando para se afastar da deflação e do crescimento econômico estagnado que perseguiram o país por décadas.

"A probabilidade de alcançar a perspectiva do Banco do Japão tem aumentado", com muitas empresas dizendo que continuarão a subir os salários de forma constante nas negociações salariais anuais deste ano, disse o banco central em um comunicado anunciando a decisão.