Governo da Alemanha corta projeção de crescimento para 2025 a 0,3%, diz jornal

No ano passado, a economia da Alemanha encolheu pelo segundo ano consecutivo, sobrecarregada pela concorrência estrangeira, altos custos de energia, taxas de juros ainda elevadas e perspectivas de negócios incertas.

A economia alemã, a maior da Europa, encolheu 0,2% durante todo o ano, segundo estatísticas oficiais divulgadas na semana passada.

As divergências sobre como revigorar a economia foram o principal fator por trás do colapso da frágil coalizão de três partidos do chanceler alemão Olaf Scholz no ano passado.

A economia aparece como a principal preocupação dos eleitores alemães em pesquisas antes da eleição nacional de 23 de fevereiro.

A previsão anterior de crescimento de 1,1%, feita em outubro, já havia sido posta em dúvida.

Em dezembro, os três principais grupos de previsões econômicas da Alemanha previram taxas de crescimento entre zero e 0,4% para 2025, na ausência de contramedidas estruturais rápidas.