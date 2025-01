Alemanha está em profunda crise econômica, diz grupo de lobby industrial

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A economia da Alemanha está em profunda crise, com o Produto Interno Bruto provavelmente contraindo 0,1% este ano, disse o grupo industrial BDI nesta terça-feira, colocando-a no caminho certo para três anos seguidos de contração pela primeira vez desde a reunificação do país, nos anos 1990.

Ao mesmo tempo, a zona do euro crescerá 1,1% e a economia global 3,2%, disse o BDI, indicando que a Alemanha continuará com um dos piores desempenhos econômicos da região.