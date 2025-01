Dólar oscila pouco com Trump e venda de ações de tecnologia em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,33%, a 5,920 reais na venda.

O movimento modesto da divisa norte-americana acompanhava outros mercados emergentes, com o dólar quase na estabilidade ante o peso mexicano e o rand sul-africano, após as grandes oscilações do dia anterior.

Na segunda-feira, a ascensão de um modelo de IA de baixo custo, lançado pela startup chinesa DeepSeek, provocou uma enorme liquidação de ações de tecnologia e de ativos de maior risco no mundo, com investidores ponderando sobre a suposta dominância das empresas ocidentais no setor.

A notícia levou à busca por ativos seguros, como moedas fortes e títulos governamentais, gerando perdas em divisas emergentes, embora o real tenha escapado do movimento de fuga de risco em meio a um processo de correção de preços após a forte desvalorização no fim do ano passado.

Os mercados também voltaram a temer a imposição de tarifas globais pelo novo governo dos EUA, após um impasse entre o país e a Colômbia sobre a deportação de migrantes sem documentação quase conduzir ambos para um guerra comercial.

As atenções também se voltarão nesta semana para decisões de bancos centrais em todo o mundo, com destaque para as reuniões do Federal Reserve, do Banco Central do Brasil e do Banco Central Europeu.