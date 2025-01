FMI encerra visita à Argentina com negociações "positivas" sobre novo programa

BUENOS AIRES (Reuters) - Negociadores do Fundo Monetário Internacional (FMI) reunidos com autoridades argentinas mantiveram conversas "altamente construtivas e positivas" sobre um novo programa de dívida, disseram fontes oficiais do FMI nesta terça-feira.

As negociações sobre um novo programa de empréstimo continuarão nas próximas semanas, disseram as fontes, após a visita de uma equipe do FMI na semana passada à Argentina, a maior nação devedora da entidade, que tem um acordo de empréstimo de 44 bilhões de dólares atualmente ativo.

(Por Adam Jourdan)