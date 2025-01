Wall St avança com ganhos em megacaps superando fraqueza mais ampla

O Dow Jones subia 0,39%, a 44.887,35 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,50%, a 6.042,52 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 1,07%, a 19.548,30 pontos.

Ajudando nos ganhos do Nasdaq, a Apple saltava 2,5%, enquanto a maioria das ações de megacaps também apresentava tendência de alta.

A queda acentuada das ações de tecnologia na sessão anterior ocorreu depois que a startup chinesa DeepSeek lançou modelos de inteligência artificial que, segundo ela, estão no mesmo nível ou são melhores do que os de seus rivais nos Estados Unidos, por uma fração do custo.

A Nvidia subia 1,5% um dia depois que 593 bilhões de dólares foram eliminados de seu valor de mercado, na maior perda diária para qualquer empresa.

"Temos sido céticos em relação às avaliações e aos movimentos recentes de alguns desses nomes que são alavancados pela história (da IA)", disse Keith Buchanan, gerente sênior de portfólio da GLOBALT Investments.

"A diferença de avaliação entre esses nomes e o mercado tornou esses nomes vulneráveis a um recuo."