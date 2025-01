STOXX 600 atinge máxima recorde com ganhos de ações de tecnologia

As ações da ASML saltavam 11,2%, depois que a empresa holandesa divulgou resultados melhores do que os esperados para o quarto trimestre.

Os ganhos da ASML também garantiam aos investidores que as perspectivas de chips de inteligência artificial ainda são saudáveis, à medida que o setor se recupera de perdas no início desta semana provocadas pelo lançamento do modelo de IA da startup chinesa DeepSeek, que usa menos dados do que os rivais.

O setor de tecnologia era o que mais subia, com alta de 4,5%, e tinha seu melhor dia em um ano.

"Hoje vemos que pelo menos a ASML ainda está lucrando com a demanda do setor de chips... Parece que, por enquanto, os temores em relação à IA e à cadeia de suprimentos foram exagerados", disse Teeuwe Mevissen, economista sênior de mercado do Rabobank.

Outras ações expostas à IA, como a Schneider Electric e a Siemens Energy, que foram atingidas na segunda-feira, estavam sendo negociadas em alta de 5,8% e 1,7%, respectivamente.

Limitando os ganhos gerais, a LVMH caía 5,6%, uma vez que o crescimento das vendas do grupo de bens de luxo não impressionou os investidores, após uma série de fortes resultados de rivais e recentes ganhos de preços.