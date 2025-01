Lula diz que presidente do BC não pode dar "cavalo de pau" na política de juros

“Uma pessoa que tem a experiência de lidar com o Banco Central como eu tenho tem consciência de que, em um país do tamanho do Brasil, o presidente do BC não pode dar um cavalo de pau num mar revolto de uma hora para outra”, afirmou.

Lula ainda elogiou Galípolo, dizendo que o presidente do BC é competente e tem 100% de sua confiança, e argumentou que “não esperava milagre” na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Para ele, é preciso ter paciência para que os juros caiam.

“Já estava praticamente demarcada a necessidade da subida de juros pelo outro presidente (Roberto Campos Neto), e o Galípolo fez o que ele entendeu que deveria fazer. Temos consciência de que é preciso ter paciência”, disse.

Na quarta-feira, o BC decidiu seguir o ritmo de aperto nos juros já previsto ao elevar a Selic em 1 ponto percentual e manteve a orientação de mais uma alta equivalente em março, deixando os passos seguintes em aberto.

A decisão ocorreu na primeira reunião do Copom com Galípolo na presidência da autarquia. Neste mês, o colegiado também passou a ser composto majoritariamente por diretores indicados pelo governo Lula, com sete dos nove membros.

Para Lula, Galípolo criará condições para entregar uma taxa de juros menor "no tempo que a política permitir", reafirmando que o presidente do BC "tem autonomia de verdade".