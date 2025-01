Taxas dos DIs despencam em reação a Copom e a fechamento de meio milhão de empregos formais

No fim da tarde, a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para julho de 2025 -- um dos mais líquidos no curtíssimo prazo -- estava em 14,085%, ante o ajuste de 14,177% da sessão anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2027 marcava 14,915%, em baixa de 47 pontos-base ante o ajuste de 15,385%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,79%, em queda de 31 pontos-base ante 15,102% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,76%, ante 15,023%.

Na noite de quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou a Selic em 100 pontos-base, para 13,25%, como era largamente precificado na curva, e manteve no comunicado a previsão de nova alta na mesma magnitude em março, sem se comprometer para a reunião seguinte, em maio.

O fato de o BC não indicar outra alta de 100 pontos-base em maio levou parte do mercado a avaliar que o comunicado foi dovish (brando) em relação ao controle da inflação, o que abriu espaço para a forte retirada de prêmios nos trechos curto e médio da curva nesta quinta. Profissionais ouvidos pela Reuters na noite de quarta-feira já haviam projetado possíveis ajustes de baixa das taxas em função do comunicado.

“Eu entendi a decisão do BC como acertada, e a comunicação como certa. O que muita gente colocou é que foi dovish, já que não contratou altas adicionais para a Selic além de março”, comentou Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

O viés de baixa para as taxas foi intensificado pelos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado às 10h00. O relatório do Ministério do Trabalho e Emprego mostrou que o Brasil fechou 535.547 vagas formais de trabalho em dezembro, no pior resultado para o mês da nova série do Caged, iniciada em 2020.