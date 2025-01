América do Norte se prepara para novas tarifas de Trump às vésperas do fim do prazo

Trump disse na quinta-feira que ainda está considerando uma tarifa adicional de 10% sobre as importações chinesas para punir a China por sua participação na questão do fentanil.

Grupos do setor estavam buscando qualquer informação sobre como Trump planeja implementar as tarifas, se ele iria impor o total de 25% com efeito imediato ou se as anunciaria, mas adiaria sua implementação para dar algum tempo para negociações sobre as medidas que os países poderiam tomar.

Mesmo a imposição imediata exigiria duas ou três semanas de aviso antes que a agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA pudesse iniciar as cobranças, com base em ações tarifárias anteriores.

Trump disse na quinta-feira que decidiria em breve se aplicaria as tarifas às importações de petróleo canadense e mexicano, uma indicação de que ele pode estar preocupado com o impacto sobre os preços da gasolina nos EUA. O petróleo é a principal importação dos EUA do Canadá e está entre as cinco principais importações do México, de acordo com dados dos EUA.

Um porta-voz da Casa Branca disse que nenhum anúncio de tarifa está previsto para esta sexta-feira.

O principal assessor comercial de Trump, Peter Navarro, disse na sexta-feira que a receita tarifária ajudará a pagar pela extensão dos cortes de impostos de Trump de 2017, que totalizam cerca de 4 trilhões de dólares e expiram este ano.