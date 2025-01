BCE deve usar estratégia de compra de títulos com mais cautela no futuro, diz Knot

Knot, o membro mais antigo do Conselho do BCE, argumentou que as compras de títulos, comumente conhecidas como afrouxamento quantitativo, devem ser curtas, mas vigorosas, a fim de causar um impacto imediato nos preços e no sentimento do mercado.

"Minha preferência pessoal nesses casos seria empregar o afrouxamento quantitativo de forma vigorosa quando necessário para evitar riscos deflacionários, mas evitar usá-lo de forma excessivamente persistente, pois acredito que o equilíbrio entre os benefícios e os custos mudará com o tempo", disse Knot em um discurso em Amsterdã.

Seus comentários ecoam as opiniões expressas por Isabel Schnabel, que anteriormente argumentou que a barra para iniciar o processo deveria ser mais alta do que no passado, uma vez que os títulos só podem ser desfeitos gradualmente e, portanto, distorcerão os preços dos ativos por um longo período.

Knot também disse que as compras de títulos são mais eficazes quando a inflação está muito abaixo da meta, e que a justificativa para sua aplicação desaparece quando a inflação se aproxima da meta.

"O afrouxamento quantitativo não tem sido muito eficaz no ajuste fino da inflação. Ao mesmo tempo, as compras de ativos têm possíveis efeitos colaterais, como preços de ativos inflados, má alocação de recursos e riscos para o balanço patrimonial do banco central."

(Por Balazs Koranyi)