Dólar tem leve baixa em sessão volátil com mercado de olho em Trump

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,17%, a 5,868 reais na venda.

As atenções dos mercados globais se voltavam mais uma vez nesta sessão para as ameaças tarifárias de Trump, que repetiu sua promessa na véspera de impor tarifas de 25% sobre as importações de México e Canadá a partir de sábado como uma punição pelo fluxo de migrantes ilegais e de carregamentos do opioide fentanil ao país.

O presidente ainda advertiu novamente os países membros do Brics, que inclui o Brasil, para que não substituam o dólar como moeda de reserva, repetindo uma ameaça de tarifas de 100% que ele havia feito semanas depois de vencer a eleição presidencial de novembro.

Uma vez que as tarifas têm potencial inflacionário para os EUA, segundo analistas, o que favoreceria a divisa dos EUA, o dólar abriu em forte alta no Brasil, em linha com seu movimento no exterior, atingindo a máxima de 5,9012 reais (+0,82%) logo na abertura.

"Se Trump realmente implementar essas tarifas, vai depender muito de como vai reagir a economia norte-americana. Se ela continuar forte, a valorização do dólar é inevitável", disse Dyego Galdino, CEO da Global 360 Invest.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,13%, a 108,230.