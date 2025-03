Ações europeias atingem nível mais baixo em quase duas semanas, com tarifa automotiva de Trump prejudicando humor

No entanto, o índice STOXX 600 ainda está encaminhado para apresentar seu melhor desempenho trimestral em dois anos, devido às esperanças de um impulso econômico com os planos históricos de gastos fiscais da Alemanha e a uma fuga das ações dos EUA

O setor de recursos básicos liderou as perdas desta quinta-feira, com queda de 1,8%, acompanhando uma baixa nos preços do cobre. [MET/L]

Mas o setor imobiliário subiu 2,1%, com rendimentos dos títulos de prazo mais curto da zona do euro em queda após o anúncio de Trump sobre as tarifas sobre automóveis.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,27%, a 8.666,12 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,70%, a 22.678,74 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,51%, a 7.990,11 pontos.