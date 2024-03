Reforma Tributária pode ajudar brasileiros a comprar a casa própria

O outro lado da moeda

Obviamente alguns mecanismos da Reforma Tributária não serão o suficiente para conquistar a casa própria por si só. Além dos incentivos fiscais, é imprescindível que a educação financeira esteja em ordem. E a hora de se programar para isso é agora!

Este é o momento propício para mudanças de comportamento que permitam tirar proveito das oportunidades que estão por vir. Aqui, algumas dicas de como é possível iniciar esta etapa tão importante:

Arrumar a casa: é necessário disciplina para organizar as contas e equilibrar o orçamento doméstico, quitar dívidas e até mesmo buscar fontes de renda extra com intuito de liberar espaço no orçamento para que se possa assumir novos compromissos; melhorar seu score de crédito também faz parte do processo.

De pouco em pouco, forma-se o muito: após organizar as finanças, iniciar uma reserva financeira para acumular o máximo possível para ser dado como entrada num financiamento e, caso a família não tenha pressa, permita comprar imóvel à vista;

Devagar também se alcança: é preciso ter em mente que, para a maioria das famílias, o custo com aluguel é um dinheiro que não retorna e, portanto, o ideal é se organizar para sair dele. Vale adotar estratégias diversas como comprar um imóvel que atenda suas necessidades básicas, mesmo sendo menor ou mais longe do local que gostaria, para que se possa acumular mais reservas e no futuro trocar para outro que seja de sua preferência, por exemplo.