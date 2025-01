Falta de aviões e peças faz aéreas cancelarem rotas e pode encarecer voos

Soma-se a isso, uma série de atrasos devido a paralisações de trabalhadores ocorridas durante o ano de 2024 e a redução na entrega de aeronaves, fazendo com que as entregas caíssem para apenas 13 unidades em novembro.

Esse ritmo já vinha abaixo do esperado pela empresa, principalmente após o acidente com avião da Alaska Airlines, que teve uma porta tampão se desprendendo durante o voo no começo do ano passado. O ritmo de entregas só passou de 30 unidades do 737 Max após o mês de junho.

A própria Airbus começou o ano de 2024 com mais entregas no primeiro trimestre do que o mesmo período de 2023. Entretanto, nos períodos seguintes, esse número sofreu uma leve queda.

Receita recorde

A Iata (International Air Transport Association, ou, Associação do Transporte Aéreo Internacional) acredita que os problemas na cadeia de suprimentos da aviação continuarão a gerar problemas para o setor em 2025. Isso eleva a idade média da frota em uso, passando da média de 13,6 anos entre 1990 e 2024 para 14,8 anos.

Ao mesmo tempo, a quantidade de aeronaves entregues ano a ano ainda não se recuperou, estando longe do recorde de 2018, quando 1.813 aeronaves foram entregues aos seus donos. Em 2024, a estimativa é de que esse número não tenha passado de 1.254 aviões, mas 2025 pode chegar a um total de 1.802 novas unidades, valor ainda abaixo da previsão anterior, de o ano contaria com 2.293 novos aviões entregues.