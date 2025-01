10 dicas de como usar o cartão corporativo sem ter problemas com o chefe

10) Seja prudente e responsável: Use o bom senso ao realizar gastos, mesmo dentro dos limites permitidos, até porque o cartão é um recurso da empresa e deve ser tratado com cuidado.

O que é o cartão corporativo

É um cartão bancário para realizar pagamentos de uma empresa. Pode ser de crédito ou débito, vinculado a um CNPJ e que ajuda a centralizar as despesas empresariais em uma única conta. Nada mais é do que um cartão que pertence à empresa e é fornecido ao colaborador para utilizar em questões específicas e bem definidas, segundo Roberto Nassif, advogado e sócio da Nassif Prieto Sociedade de Advogados.

Facilita a gestão dos gastos, conciliação contábil entre o que foi gasto e o que foi planejado. Por exemplo, um diretor de eventos pode precisar do cartão para realizar compras expressivas, como R$ 20 mil ou R$ 30 mil, já que seria inviável arcar com esse valor pessoalmente para depois ser reembolsado. Além disso, em algumas situações, o cartão pode oferecer vantagens para parcelamento ou flexibilidade de pagamento, tornando-o mais conveniente para a empresa do que outras formas de pagamento, como boletos ou Pix, diz Mateus Braga, diretor administrativo da Faculdade do Baixo Parnaíba.

Não é um direito do funcionário, mas, sim, um benefício que pode ser concedido pela empresa. Algumas empresas preferem o reembolso, no qual o funcionário realiza o pagamento com seus próprios recursos e depois encaminha ao setor financeiro. Outras confiam o cartão somente a determinados funcionários, especialmente aqueles de cargos estratégicos, facilitando o pagamento de despesas corporativas que tragam benefícios e resultados para a empresa.

Demissão por justa causa?

Em casos graves ou recorrentes, o uso indevido pode ser considerado uma violação. É visto como um infração grave das políticas da empresa, podendo até resultar na rescisão do contrato, como justa causa, afirma Gustavo Didier, da Unio Company, gestora que atua no mercado de capitais.