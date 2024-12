Luciana Gimenez gasta até R$ 60 mil no cartão: como não estourar o limite?

Se uma pessoa tem uma renda de R$ 5.000 e as despesas que não estão no cartão ficam em R$ 3.500, ela não pode usar mais de R$ 1.500 mensais no cartão. No caso, portanto, o gasto com cartão não deve ultrapassar 30% da renda, mesmo se o limite for superior a isso.

Defina você mesmo o limite

Estabelecer um valor máximo para as compras é importante para fazer o consumidor pensar duas vezes antes de passar o cartão.

"Antes de sair de casa, já sei que não posso gastar mais de R$ 1.500, no total", pode-se pensar. Ter essa meta significa saber que se, por exemplo, a conta atingir R$ 1.700, algo não vai ser pago e vai entrar, por exemplo, no cheque especial - um perigo.

Muitas operadoras de cartão de crédito oferecem limites que são o dobro ou o triplo do salário do cliente, e não é difícil cair na tentação de gastar mais do que pode.

Quando o cliente quer estourar o limite do cartão de crédito, algumas operadoras recusam a compra, mas outras autorizam o pagamento, cobrando altas taxas adicionais.