Ibovespa: Votação do arcabouço e simpósio de BCs afetam os mercados hoje

Índices futuros americanos sobem, impulsionados pelas empresas de tecnologia. Investidores estão otimistas com a fabricante de chips Nvidia, que divulga o balanço amanhã (23). As ações da empresa subiram 8% na véspera. Além disso, o conglomerado japonês Softbank fez um pedido de oferta de ações da Arm, sua divisão de chips, na Nasdaq. A expectativa é de que o IPO fique entre US$ 60 bilhões e US$ 70 bilhões — o maior em dois anos nos EUA. O mercado ainda está atento ao Simpósio de Jackson Hole, em Wyoming, onde o presidente do Fed (Federal Reserve, o BC americano), Jerome Powell, deve falar na sexta (25). Na agenda de indicadores, hoje temos as vendas de moradias usadas em julho.

Na Europa, as Bolsas também operam em alta, em dia de agenda local modesta. A expectativa pelo Simpósio de Jackson Hole continua, com investidores à espera do discurso da presidente do BCE (Banco Central Europeu), Christine Lagarde, na sexta (25). Os mercados ainda acompanham a inflação, principalmente depois de o índice de preços ao produtor (PPI) da Alemanha ter reduzido as chances de mais altas nos juros pelo BCE.

Principais Bolsas asiáticas fecham o dia com ganhos. Os mercados chineses se recuperaram após reagirem mal à decisão de política monetária do PBoC (Banco do Povo da China). A Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,88%, e a de Shenzhen subiu 0,47%. Em Tóquio, o índice Nikkei teve ganhos de 0,92%, e o Hang Seng de Hong Kong encerrou o dia em alta de 0,95%. Na Coreia do Sul, o índice Kospi subiu 0,28%, enquanto o Taiex de Taiwan teve alta de 0,34%. A recuperação foi impulsionada principalmente pelas ações de telecomunicações, fabricantes de software e bancos. Os investidores agora aguardam o Simpósio de Jackson Hole.

ISA CTEEP inicia operação comercial do projeto Triângulo Mineiro antes do previsto. O projeto, que contempla duas linhas de transmissão com 158 km de extensão, entra em operação 20 meses antes do prazo estabelecido pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). O Triângulo Mineiro tem quatro subestações digitais, sendo três novas e mais a ampliação de uma subestação pertencente à outra transmissora, totalizando 1.600 mega-volt-amperes (MVA) de potência. Com a antecipação da operação, a empresa passa a ser remunerada pelo lote 7 do leilão de transmissão 002/2019, realizado em dezembro de 2019. Com o TLR (Termo de Liberação de Receita) obtido, a ISA vai receber 70% da RAP (Receita Anual Permitida) de R$ 42 milhões, com direito a retroativos ao dia 14 de julho de 2023.

Klabin vai subir os preços da celulose para China, Europa e Américas. Os preços da tonelada da commodity serão reajustados em US$ 20 para a China e em US$ 50 para a Europa e as Américas a partir de setembro. A decisão acompanha o movimento já realizado pela Suzano, que anunciou os mesmos aumentos na semana passada.

