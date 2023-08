Quais os investimentos mais buscados pelos brasileiros e quanto eles rendem

São títulos do governo para financiar seus investimentos e obras. É como se o investidor disponibilizasse seus recursos ao governo, que em troca oferece juros por um período determinado. Como o Brasil costuma figurar entre os países com juros mais altos do mundo, costuma ser sempre uma alternativa interessante. As opções no Tesouro Direto são parecidas com os CDBs, ou seja, podem ser prefixadas, pós-fixadas ou atreladas ao IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país).