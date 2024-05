Veja quanto investir para receber R$ 1.000 por mês de juros com segurança

Poupança: R$ 146.886

Fundo DI: R$ 146.595

Tesouro Direto: R$ 138.024

CDB de 110% do CDI: R$ 128.814

LCA/LCI de 94% do CDI: R$ 128.157

Os cálculos já descontam o Imposto de Renda.

Os fundos DI são os fundos de investimento de renda fixa mais conservadores e também os mais comuns. Todos os bancos e corretoras têm pelo menos uma opção desse tipo para os clientes. No cálculo, considerei um fundo DI com taxa de administração de 0,5% ao ano, o que hoje já é bastante comum.

Para o Tesouro Direto, considerei a rentabilidade do título mais conservador deles, que é o Tesouro Selic, no caso com vencimento em 2029. Veja que, ao citar o CDB e a LCA/LCI, informei qual deve ser a rentabilidade, em porcentagem do CDI, para se obter aquele resultado.

Sendo assim, você consegue um rendimento de R$ 1.000 por mês se investir R$ 129 mil em um CDB que paga juros de 110% do CDI. No caso da LCA/LCI, se ela tiver uma rentabilidade de 94% do CDI, você precisa investir R$ 128 mil para receber R$ 1.000 por mês em juros.

Alguma dúvida?

