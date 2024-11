Dá para viver de renda com R$ 1 milhão? Veja quanto o valor rende hoje

Esse valor toma como referência a rentabilidade das principais ações de empresas de serviços de utilidade pública, como transmissoras de energia elétrica e companhias de saneamento básico.

Escolhi esse setor para fazer o cálculo porque reúne empresas com histórico de bom pagamento de dividendos.

No entanto, existe uma variação muito grande de uma empresa para outra. A paranaense Copel, por exemplo, está hoje com um retorno em dividendos de apenas 2,17% ao ano, enquanto a mineira Cemig apresenta 15,2%.

Assim como no caso, dos FIIs, com as ações não há garantia nenhuma de que tais empresas continuarão distribuindo dividendos no atual ritmo. A diferença é que, entre as ações, a variação desses números costuma ser muito maior. Portanto, são ativos mais arriscados.

Um adendo sobre ações

Os números podem fazer crer que as ações são o pior investimento, pois estão com um rendimento médio de R$ 4.194 por mês, não muito mais do que o Tesouro Direto, que é muito mais seguro.