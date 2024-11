Investimentos seguros rendem mais após anúncio de Haddad. Hora de aplicar?

Se você procurar no seu banco ou corretora, provavelmente verá que os CDBs, LCAs e LCIs estarão com taxas de rentabilidade maiores do que nos últimos meses.

No caso desses investimentos, vale a mesma lógica: os prefixados e indexados à inflação devem estar rendendo mais, enquanto os pós-fixados (aqueles que rendem uma porcentagem do CDI) tendem a não ter variado muito.

Por que estão rendendo mais

Os investimentos de renda fixa (como o Tesouro Direto, os CDBs etc) estão rendendo mais porque aumentaram as chances de o Banco Central elevar a taxa básica de juros, a Selic.

A taxa Selic é a principal referência para a rentabilidade dos investimentos de renda fixa. Quando ela aumenta, esse tipo de título passa a render mais.

A expectativa de alta da Selic aumentou porque os grandes investidores e gestores de fundos acreditam que o pacote fiscal do governo não é suficiente para melhorar as contas públicas. Ou seja, acreditam que o governo continuará com um déficit fiscal muito alto, ou seja, seguirá gastando muito mais do que arrecada.

O déficit fiscal gera risco de inflação. Como a taxa de juros é o principal remédio contra a inflação, a tendência é que o Banco Central aumente os juros para evitar o aumento dos preços da economia.