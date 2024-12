Quanto tempo R$ 1 milhão duraria com seus gastos atuais? Descubra

Com retiradas de R$ 20 mil o montante duraria menos de cinco anos; com R$ 50 mil, apenas um ano e oito meses.

Os cálculos consideram que você sempre atualize o valor das retiradas pela inflação, pois aqui estamos falando em manter o poder de compra ao longo dos anos. A rentabilidade considerada foi a do título Tesouro Selic 2029.

Aplicando em CDB

Investindo R$ 1 milhão em um CDB com rentabilidade de 110% do CDI, o valor máximo das retiradas para que o montante dure para sempre é de R$ 4.735, ou seja, R$ 580 a mais do que no Tesouro Selic.

Com gastos de R$ 5.000 por mês (e sempre atualizando esse valor pela inflação), a aplicação duraria 52 anos. Com R$ 7.000, o tempo cairia para 20 anos, e com R$ 10 mil, para 11 anos.

De R$ 10 mil para cima, a duração seria praticamente a mesma da verificada no Tesouro Selic.