Fundos imobiliários sobem e um rendeu mais de 40%: quais os melhores hoje

Esse momento ainda é favorável para o investimento em fundo imobiliário, com o dividendo do Ifix pagando em torno de 10% ao ano. Como o Tesouro IPCA está com um prêmio da inflação mais 6% ao ano., há um ganho adicional para os fundos imobiliários em torno de 4%

Felipe Sousa, analista da Levante Inside Corp

Como avaliar um fundo imobiliário?

Investidores costumam observar o preço de cota sobre o valor patrimonial (P/VP) para saber se está caro ou barato. Essa é uma boa métrica, mas não a única. A análise depende do tipo do fundo em questão, diz Jefferson Honório, sócio da Brio Investimentos. Para FIIs de Tijolo, é importante considerar a qualidade e localização dos imóveis para mensurar a dinâmica de ocupação e potencial de geração de caixa dos ativos ao longo do tempo.

Vale observar a perspectiva de receita, se os ganhos de hoje devem ser mantida no futuro. O investidor deve verificar se algum locatário vai deixar o imóvel no curto prazo, se há algum locatário com dificuldade financeira e se os contratos preveem queda nos valores, por exemplo.

Avaliação sobre FIIs de papel é diferente. Como os fundos de recebíveis carregam títulos de dívida, vale entender o prazo de vencimento desses débitos, os contratos e se as garantias estão afrouxadas, visando situações de extrema incerteza, explica Marcos Banhara, analista de FIIs da Guide Investimentos.

Shoppings centers e os fundos de logística têm ganhos acima da média. É o que diz Honório, da Brio Investimentos. Os fundos com exposição a crédito também são boas alternativas para o investidor estar mais defensivo em um ambiente de juros ainda elevados, ressalta o analista. Mas é preciso 'separar o joio do trigo' e não tomar riscos desnecessários. "A melhor opção é focar em fundos com gestão ativa e que podem ter flexibilidade para reposicionar o portfólio em diversos ambientes."