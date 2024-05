Ações da Petrobras desabam na Bolsa após demissão de Prates

Oscilação puxa para baixo as ações da bolsa nacional em Nova York. Às 9h48, o fundo de índice EWZ, que acompanha as variações do mercado acionário brasileiro, apresentava queda de 1,75%.

O movimento negativo no mercado de ações reflete a demissão de Jean Paul Prates. Ele foi desligado do comando da petroleira na noite desta terça-feira (14). O desligamento deve refletir no mercado acionário brasileiro, que aguarda pela indicação do novo comandante da companhia.

Assume a presidência da Petrobras Magda Chambriard, segundo a empresa. Indicada pelo Ministério de Minas e Energia, ela é ex-diretora da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Ela comandou a agência durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela também já trabalhou na Petrobras de 1980 a 2002.

Antes de ser nomeada presidente, Magda Chambriard precisa integrar o conselho de administração da Petrobras. A norma é determinada pelo estatuto social da estatal. Após fazer parte do conselho, ela deve ser aprovada pelos demais membros.

Ontem, as ações da Petrobras também fecharam o dia em baixa no Ibovespa, por causa dos resultados. As quedas, de 2,7% das ações preferenciais (PETR4) e de 1,7% dos papéis ordinários (PETR3), foram ocasionadas pela redução de 38% do lucro da empresa no primeiro trimestre. O dado foi anunciado na noite da segunda-feira (13).

O que diz o mercado

Para a Ativa Investimentos, a decisão "ratifica o maior risco político da empresa". Com a mudança, a recomendação para as ações da empresa é "neura". "Sem entrar no mérito da nova escolhida, classificamos a decisão como negativa, uma vez que Prates vinha desempenhando o que classificamos como um bom papel na companhia, equilibrando os interesses econômicos e políticos da empresa com sabedoria", disse a corretora em comentário.