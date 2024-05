Lucro menor e dividendos: os 5 dados mais relevantes do 1º tri da Petrobras

3 - Dívida caiu

O endividamento financeiro da Petrobras caiu a US$ 27,7 bilhões. Com a redução de US$ 1,1 bilhão (-3,7%) no primeiro trimestre, o valor recuou ao menor nível da dívida financeira desde 2010. Há um ano, a dívida financeira da empresa era de US$ 29,8 bilhões.

A dívida bruta também recuou e alcançou US$ 61,8 bilhões. Conforme o balanço, o prazo médio da dívida passou de 11,38 anos para 11,3 anos. O custo médio do endividamento também variou, de 6,4% para 6,5% ao ano.

Os dados financeiros e operacionais da Petrobras no primeiro trimestre de 2024 são consistentes com a rota da companhia em cumprir seu Plano Estratégico (2024-28) de forma eficiente e sustentável.

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras

4 - Investimentos encolheram

A estatal destaca o investimento de US$ 3 bilhões no primeiro trimestre. O valor é 14,5% inferior aos US$ 3,6 bilhões aplicados entre outubro e dezembro do ano passado, mas 22,6% superior aos US$ 2,5 bilhões investidos no mesmo período de 2023.