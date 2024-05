Petrobras, Copasa: as ações que pagam dividendos acima da Selic

Para o Banco do Brasil (BBAS3), Duarte projeta um dividend yield de 10% nos próximos 12 meses, com preço-teto de compra de até R$ 27.

Cury (CURY3)

Outra companhia da lista que atualmente paga acima da Selic é a Cury (CURY3), uma incorporadora de baixa renda. Para os próximos 12 meses, contudo o yield pode recuar. Poladian, da Meraki Capital, projeta um dividend yield de 8,1%, caso a empresa opte por pagar todo o lucro líquido de 2024. Até o momento, com os anúncios feitos, a Cury deve alcançar um yield de 6,5%, segundo o analista.

Poladian explica que a Cury tem se mostrado, nos últimos anos, a melhor operadora do setor, apresentando a maior velocidade de vendas e crescimento de lançamentos além da maior margem bruta, forte geração de caixa e rentabilidade.

"O segmento de incorporação de baixa renda opera no crédito associativo, ou seja, o repasse para o banco é feito na planta, diferente da alta renda que acontece na entrega do empreendimento, com isso, as empresas que conseguem ter uma boa velocidade de venda, possuem uma maior entrada de recurso no início do projeto, com isso necessitam de menos capital para crescer sua operação", explica Poladian.

Para o analista, em 2024, a Cury deve crescer mais de 20% nos seus lançamentos e acima de 30% no seu lucro líquido. Contudo, um dos riscos que o mercado menciona é até que ponto a empresa consegue crescer sem afetar a rentabilidade da operação. "As empresas que expandiram suas operações nesse setor não conseguiram manter o nível de rentabilidade. Por enquanto a Cury tem conseguido crescer e com a rentabilidade melhorando", pontua Poladian.