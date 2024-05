BB anuncia medidas para clientes do RS e do agro; dividendos serão mantidos

O Banco do Brasil anunciou medidas para seus clientes do Rio Grande do Sul, como renegociação de dívidas com taxas diferenciadas e prazos maiores de carência e prorrogração de parcelas. Forte no agronegócio, o banco estatal disse que está trabalhando para que a inadimplência do setor não aumente com as tragédias.

Atualmente, as operações no Rio Grande do Sul representam 6% da carteira de agronegócio do Banco do Brasil e 4% da carteira de crédito total. Segundo Geovanne Tobias, CFO do Banco do Brasil, esse percentual não significa que todos os créditos no estado terão necessidade de renegociação. O banco teve lucro líquido ajustado de R$ 9,3 bilhões no primeiro trimestre de 2024. O Retorno Sobre Patrimônio Líquido foi de 21,7%

Felipe Prince, vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos, destacou que o BB já trabalha em iniciativas para apoiar os clientes do RS. Entre as medidas, estão a postergação de parcelas de dívidas que serão pagas, novas linhas de crédito e aumento de carências.