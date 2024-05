RS: Quais empresas da Bolsa são as mais atingidas e o que fazer com ações

Outra empresa afetada é a Equatorial (EQTL3). A subsidiária CEEE-D distribui energia para a região metropolitana de Porto Alegre. "A empresa enfrentará custos operacionais para restabelecimento do fornecimento e investimentos para reconstrução da rede", segundo o relatório da EQI, feito com base em informações da própria empresa.

Varejo

Lojas Renner, Panvel e Quero-Quero são gaúchas. Mas no caso da Renner, só 4% das lojas estão no Sul, conforme informado pela companhia. Considerando uma venda média por loja entre R$ 1,1 e R$ 1,4 milhões por dia, caso essas lojas fiquem fechadas por 14 dias, isso representaria um impacto no faturamento entre de até R$ 20 milhões, algo próximo 0,1% do faturamento anual da companhia, segundo a EQI. "A empresa consegue diluir essas perdas", diz Luis Fernando Moran, analista e diretor da EQI Research. Entretanto, esse não é cenário para Panvel e Quero-Quero, que são bastante concentradas no estado.

A sede da Panvel é em Eldorado do Sul, que teve toda a área urbana inundada. "As inundações que afetam a cidade de Eldorado do Sul também comprometeram o acesso à Sede e ao Centro de Distribuição da Companhia, ambos localizados no referido município", comunicou a empresa.

Apesar do isolamento, as instalações não foram alagadas. "Seguimos operando através de abastecimentos realizados pelo nosso Centro de Distribuição de São José dos Pinhais, mantendo a operação da maior parte de nossas lojas, exceto aquelas afetadas mais fortemente pelos alagamentos e pelas dificuldades logísticas de acesso", comunicou a companhia.

Das 600 lojas da rede de farmácias, 400 estão no RS e 18 lojas foram alagadas, segundo a empresa. A companhia, que divulgaria os resultados do primeiro trimestre do ano no dia 9, postergou a publicação para o dia 15.