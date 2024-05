Estrangeiros fogem da Bolsa, mas aumentam investimento no Brasil no ano

Os investidores estrangeiros já tiraram R$ 11,09 bilhões da Bolsa de Valores este ano, entre 2 de janeiro e 30 de abril. No mesmo intervalo do ano passado, houve o movimento contrário: uma entrada de R$ 13,67 bilhões. Os dados foram compilados pelo Banco Master. Por outro lado, empresas estrangeiras investiram mais em fábricas, maquinário e outros aumentou no ano.

Capital estrangeiro está fugindo da Bolsa

Ele está fugindo da Bolsa, já que os juros prejudicam os ganhos no mercado de renda variável. Todos os quatro meses de 2024 tiveram saldo negativo em relação ao capital estrangeiro na Bolsa brasileira, a B3. O último mês com saldo positivo, ou seja, com entrada de investimentos vindos de fora na Bolsa, foi dezembro de 2023, que fechou no azul, com R$ 17,65 bilhões, segundo dados da consultoria Elos Ayta. Confira: