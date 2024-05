Seu assessor gratuito de investimentos pode fazer você perder dinheiro

As debêntures não têm proteção do FGC (Fundo Garantidor de Crédito), com a têm investimentos como CDB, LCA e LCI. No caso dessas três últimas aplicações que eu citei, se você coloca dinheiro nelas, e depois a instituição financeira emissora quebra, o FGC lhe paga o que for do seu direito, até o limite de R$ 250 mil.

Já se você investe em uma debênture e a empresa emissora fica inadimplente, não tem ninguém para lhe pagar. Você simplesmente fica no prejuízo. Em alguns casos, pode perder 100% do valor aplicado.

Por que um assessor indica uma debênture?

Por que aplicar em uma debênture, se ela não tem essa proteção? Um assessor de investimentos poderia dizer: "porque elas rendem mais".

Na verdade, a rentabilidade de uma debênture é pouca coisa maior do que a de um CDB, LCA ou LCI. Em geral, menos de 1 ponto percentual de diferença. Você correria o risco de perder todo o dinheiro investido, em troca de 1 ponto percentual a mais de rentabilidade por ano?

É verdade que não é comum que a empresa emissora de uma debênture fique insolvente. Porém, se isso acontecer, você pode perder tudo o que investiu. Esse é o problema.