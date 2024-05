Brasil puxa bolsas de valores da América Latina para baixo, diz banco

Mas houve outros fatores também, como ruídos políticos. A intervenção na Petrobras, que esta semana teve mudanças no comando, é o maior deles.

Além disso, o preço do ferro pesou. Mineradoras, como a Vale (VALE3), têm grande peso no Ibovespa, a queda do preço internacional do minério de ferro puxa o índice para baixo. A Vale é atualmente a maior empresa do índice, com 13,53% de peso, segundo a consultoria Elos Ayta. E 2 de janeiro até o dia 16 de maio, o preço do minério de ferro caiu 17%, segundo o GS.

Os juros americanos também afetaram a Bolsa brasileira. Enquanto os Estados Unidos continuarem mantendo os juros no patamar atual - entre 5,25% a 5,50% ao ano - os investidores internacionais continuam preferindo aplicar seu dinheiro por lá em vez de arriscar valores aqui.

Fuga de estrangeiros

Por isso, os estrangeiros estão tirando dinheiro da Bolsa brasileira. Em abril, a saída de capital estrangeiro somou R$ 1,7 bilhão, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Um levantamento do Goldman Sachs mostra o mesmo. O banco levantou que houve saída de R$ 700 milhões por semana durante as últimas quatro semanas. Nos três primeiros meses do ano esse número era menor. As saídas somavam R$ 200 milhões por semana.