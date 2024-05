Como ganhar uma cesta básica de R$ 822 todo mês com dividendos de ações

Já em relação a CPFL Energia (CPFE3), o analista destaca que é uma empresa integrada do setor elétrico. Ou seja, teoricamente é mais perene. Bohm calcula um dividend yield entre 7% e 8% para os próximos 12 meses, com preço-alvo de R$ 40.

Auren e BrasilAgro

A Auren tem perspectivas de bons dividendos no longo prazo e poderia continuar facilmente como uma pagadora de proventos acima da Selic. Mas Felipe Paletta, sócio-fundador e analista da Monett, é mais conservador para o curto e médio prazo. Paletta espera que o dividend yield da Auren (AURE3) nos próximos 12 meses seja de apenas 3,5%, com preço-alvo de R$ 14. Para 2025, os dividendos devem ter um leve crescimento chegando a 5,5% na visão do analista.

A Auren é uma empresa do setor de geração de energia que também atua com fontes renováveis. Segundo Paletta, ela aproveitou os momentos de alta nos preços de energia para obter lucro no curto prazo, principalmente dentro da sua comercializadora.

Nesta quarta-feira (15), a Auren (AURE3) anunciou a combinação dos seus negócios com a AES Brasil Energia (AESB3). A operação dará lugar a uma nova companhia aberta listada no Novo Mercado da bolsa de valores, se tornando a 3ª maior geradora de energia do Brasil.

A nova empresa terá um sólido portfólio de 39 ativos operacionais e em construção. E trabalhará com 54% de geração hidrelétrica (54%), geração eólica (36%) e geração solar (10%).