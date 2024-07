Veja seis empresas para ganhar dividendos e se proteger da inflação

Segundo Oliveira, isso está relacionado a eficiência operacional da companhia, que costuma atender setores estratégicos, entre estes o de alimentício e de bebidas. Mesmo diante de inflação elevada ou crise econômica, o consumidor não para de comprar estes produtos, que por sua vez precisam de embalagens para serem transportados, uma das atividades da Klabin. "Em um cenário bom para a economia e o PIB (Produto Interno Bruto), a Klabin cresce mais. Já em um cenário ruim, ela cai menos", observa o analista. Contribui também a eficiência financeira e de alocação de capital.

Oliveira projeta um dividend yield de 4,5% para as ações KLBN11 em 2024 e 5,1% em 2025.

Metal Leve (LEVE3)

A Metal Leve (LEVE3) integra também a lista de empresas que repassam a inflação, segundo Saravalle. A fabricante de motores consegue também negociar o reajuste do seu produto com as concessionárias, embora nem sempre possa ser no patamar do IPCA.

O analista lembra ainda que por ter um controlador estrangeiro, a companhia tem como prática distribuir geralmente 100% do seu lucro em proventos aos investidores. Para os próximos 12 meses, o dividend yield esperado é de 12% no cenário pessimista e 15% no mais otimista.