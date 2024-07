Dividendos da Vale (VALE3): o que esperar da mineradora no 2° semestre?

Poladian, da Meraki Capital, lembra que se comparada com as principais concorrentes australianas, o desconto está próximo de 30% ao se olhar o múltiplo EV/Ebitda, superior ao que costumava ser na sua média histórica, de 20%. Para ele, caso a Vale consiga um acordo com Mariana que não aumente significativamente as provisões no balanço e escolha um sucessor que o mercado aprove, o desconto nas ações deverá diminuir.

Arbetman, da Ativa, considera que apesar de que existe desconto nas ações, a companhia não estaria tão barata, dado que a queda nos preços tem fundamentos como os problemas com a China e o acordo de Mariana. "A ação está um pouco mais descontada do que os pares, mas existe motivo para isso", avalia.

Prós e contras para os dividendos

Para Poladian, um fator que deve contribuir de forma positiva ou negativa com a geração de caixa da companhia e a distribuição de dividendos é o preço do minério de ferro. O analista explica que, no começo do ano, a commodity negociava em patamares próximos a US$ 140 a tonelada, mas depois caiu para US$ 100, devido ao mercado imobiliário chinês fraco, baixa produção de aço e estoques em níveis elevados.

A perspectiva dele é que os preços do minério de mantenham em torno de US$ 100 nos próximos meses, com alguma melhora no final de ano. Poladian também destaca o nível de produção do minério, que está com bom desempenho e tudo indica que a Vale deve atingir o topo das projeções para 2024.

Outro fator positivo é que o capex (necessidade de investimentos na empresa) da Vale não é muito elevado, isso permite que haja sobra de caixa para pagar dividendos, afirma Bueno, da Nord.