PIB do Brasil e dados de emprego nos EUA movimentam a semana

Governo divulga o PIB do terceiro trimestre

Nesta terça-feira (3), o IBGE divulga o PIB do terceiro trimestre.

A expectativa do mercado é de alta de 0,9% na comparação com o segundo trimestre e de 4,1% no acumulado anual. O Ministério da Fazenda, em seu Boletim Macrofiscal do último dia 18, ajustou a previsão de crescimento da economia brasileira para 3,3% em 2024, refletindo a resiliência da atividade econômica.

Segundo o boletim, o leve aumento da atividade no terceiro trimestre, aliado à recuperação dos setores agropecuário e de serviços, contribuiu para esse otimismo.

