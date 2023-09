Até 7,8 mil vagas e prova única: como será o Concurso Nacional Unificado

A adesão dos ministérios ao Concurso Nacional Unificado é voluntária. Os órgãos do governo federal têm até o dia 29 de setembro para aderir à prova única

Edital deve ser publicado até dezembro. A realização da prova está prevista para fevereiro de 2024, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Ideia é realizar a prova em cerca de 180 cidades, simultaneamente, em todo o país. Segundo o governo, a iniciativa visa agilizar a contratação de funcionários públicos, racionalizar custos e democratizar o acesso da população às vagas. A inspiração para o modelo é o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cuja nota é usada por centenas de faculdades e universidades de todo o país.

O candidato fará a inscrição escolhendo um dos blocos temáticos e, dentro dele, poderá se candidatar a todas as vagas disponíveis. Ou seja, ela vai poder ordenar as suas preferências por órgão e carreira. Isso alarga a chance de o candidato ser aprovado em uma das vagas.

José Celso Cardoso, secretário de gestão de pessoas do MGI

Distribuição de vagas por áreas de atuação

A proposta do governo agrupa as quase 8 mil vagas em oito blocos, de acordo com as áreas de atuação governamental. São eles: