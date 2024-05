Governo estuda como adiar o 'Enem dos concursos' apenas no RS

O ministro afirmou que adiar a aplicação das provas apenas no RS seria inviável, a princípio. Agora, o governo estuda algum tipo de respaldo jurídico para conseguir o adiamento apenas em um estado.

A princípio, a ideia de suspender o concurso só no Rio Grande do Sul, do ponto de vista jurídico, é muito questionável. Portanto, a hipótese que existiria era a suspensão total do concurso. A não ser que haja alguma decisão judicial nesse sentido.

Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação

Os ministros do gabinete de crise formado para tratar das enchentes no sul vão discutir as possibilidades de adiamento. Como as provas serão aplicadas neste domingo (5), os integrantes do grupo criado para definir estratégias emergenciais estão reunidos hoje para ter uma decisão sobre a manutenção ou não das provas.

O governo teme uma judicialização em caso de adiamento. Para evitar que o caso seja levado à Justiça por quem, eventualmente, seja prejudicado por não realizar a prova, o governo espera uma decisão jurídica para respaldar a suspensão temporária do concurso no Rio Grande do Sul.

Os editais do concurso não preveem reaplicação em nenhuma hipótese, mesmo em caso de desastres naturais, segundo o jornal Folha de S.Paulo. Candidatos que tenham a participação afetada por problemas logísticos (que incluem desastres naturais) podem somente pedir o dinheiro de inscrição de volta. O regulamento do concurso diz que um adiamento das provas só poderia ocorrer em todo Brasil.