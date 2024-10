'Eliminado pelo subitem 7.1.2.1.1 do Edital' do CNU? Veja o que significa

Os resultados do CNU (Concurso Nacional Unificado) foram divulgados nesta terça-feira (8). Ao consultar as notas, alguns candidatos apontaram que o status em "situação no cargo" foi dado como "eliminado pelo subitem 7.1.2.1.1 do Edital". Entenda, abaixo, o que significa isso.

O que significa "eliminado pelo subitem 7.1.2.1.1 do Edital"?

O subitem 7.1.2.1.1 fala sobre a nota nas provas. De acordo com o documento, é preciso ter um aproveitamento melhor que 40% nesses testes, além de não zerar a prova discursiva; caso contrário, o candidato será eliminado.