É profissão e tem curso: Papai Noel pode faturar até R$ 15 mil em 45 dias

Sou Papai Noel desde quando elas nasceram. Comecei em 1985, usava uma barba postiça. Hoje, o pessoal exige muito que a barba seja natural. Até por segurança, né? O Papai Noel diverte as outras famílias e a dele fica em casa. Eu, normalmente, passo com as minhas filhas a tarde do dia 25, porque mesmo terminando as entregas de presente durante a noite, eu ainda, às 10 horas da manhã, já estou em Realengo na charrete para distribuir os presentes para as crianças carentes naquela região. Faço isso há 31 anos. Agora, tô anunciando a aposentadoria, vou passar o cajado para outro Papai Noel da região que mora lá, que é o Mário Roque. Limachem Cherem,

Limachem Cherem, 68 anos, diretor e fundador da escola de Papai Noel (à esquerda) e Ronaldo Lopes Macedo, 52 anos (à direita) Imagem: Arquivo Pessoal

Escala 6x1

Geralmente, para ser Papai Noel é preciso ter mais de 60 anos, mas existem exceções, como é o caso do Ronaldo. Ele trabalha na escala 5x2, que são cinco dias de trabalho e folga no final de semana. Mas, no geral, os bons velhinhos trabalham 6x1, com apenas um dia de folga na semana.

A rotina é intensa, cansativa, mas segundo Ronaldo, é gratificante também. Ele começou o trabalho na última semana de novembro, no Norte Shopping, localizado na zona norte do Rio de Janeiro, mesmos sendo recente, ele já recebeu alguns pedidos curiosos e não foi só das crianças.